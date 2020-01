Pernas de mulher são encontradas jogadas em calçada de beco

Familiares de mulher que estava desaparecida foram ao local e afirmaram que membros do corpo pode ser de moça desaparecida.

Pernas de uma mulher foram encontradas no Beco dos Escoteiros, no bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus, na noite de quinta-feira (30). Segundo a polícia, pessoas que passavam pela rua 23 de Dezembro, esquina com o beco, viram os membros de um corpo humano jogados na calçada.

Familiares de uma mulher acreditam que os membros pertencem a uma moça que estava desaparecida. Eles foram ao local e as identificaram pela cor da unha e uma tatuagem. A confirmação, no entanto, deve sair com resultado da perícia.

Segundo policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), eles foram acionados por volta de 20h, por moradores do bairro que encontraram as pernas. Ainda segundo a polícia, ninguém soube informar quem teria deixado os membros do corpo no local.

“Eu estava voltando do mercado com um amigo meu e passamos pelo beco. A gente viu a perna e se assustou. Pensamos até que fosse de brinquedo. Fomos embora, mas ficamos pensando e voltamos lá para ver se era mesmo. Já estava cheio de gente e chamaram a polícia.