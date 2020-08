Pernambuco vai ampliar horário de shoppings e capacidade de igrejas e templos

Reprodução Shoppings na Região Metropolitana do Recife passarão a funcionar das 06h às 22h a partir de segunda-feira (10)

A partir da próxima segunda-feira (10), os shoppings e os serviços de alimentação, como bares e restaurantes, poderão funcionar por mais duas horas por dia na Região Metropolitana do Recife e nas Zonas da Mata Norte e Sul, seguindo definições do plano de flexibilização do governo de Pernambuco.

No caso dos shoppings , a nova definição muda o horário de fechamento de 20h para 22h, aumentando o tempo de abertura para 12h. Já para o estabelecimentos de rua, a modificação ocorre também no horário final, mas aumentando o total para 16h: das 06h às 22h. Mesmo com a expansão, todas as medidas de segurança e isolamento, como uso de máscaras e aferição de temperatura na porta, continuarão sendo seguidas.

Em entrevista ao Diário de Pernambuco, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Pernambuco, André Araújo, afirmou que a expansão deve aumentar o fluxo de clientes e ainda possibilitará a reabertura de muitos bares que não cogitavam o retorno com o horário das 17h às 20h: “indo até as 22h, poderão atingir as pessoas que estão saindo do trabalho para um happy hour ou mesmo para jantar em família”.

Templos e igrejas

Os números em queda da Covid-19 também possibilitarão o aumento da capacidade de templos e igreja na região, identificada no plano do governo como Macrorregião 1. Avançando para a etapa 7, os centros religiosos poderão aumetar a capacidade máxima na seguinte regra: aqueles que possuem espaço para até 999 fiéis poderão ter 30% desse valor, enquanto as instituições maiores funcionarão apenas com 20% do total.