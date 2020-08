Perlla abre processo contra a empresária que a acusa de calote

A confusão entre a empresária Cristina Con e a cantora Perlla ganhou mais um capítulo. A dona do hit “Tremendo Vacilão” decidiu processar por danos morais a ex-parceira em captações de parcerias para a reforma de sua casa. “Procurei os meus advogados e fiz questão que não fosse uma ação sigilosa, com segredo de Justiça porque eu não tenho nada a esconder. Foram calúnias postadas para manchar os 16 anos de carreira”, disse a cantora mostrando o número do processo em seu story, conforme mostrou a WebTVbrasileira.

Reprodução/Instagram Perlla abre processo contra Cristina Con

“Ela está sendo vítima de difamação e com todas as provas que ela enviou para o nosso escritório, temos a certeza que a Perlla não deveria estar sofrendo com esses ataques na mídia. No processo, estão todas as provas que ela não deu calote nenhum e simplesmente trabalhou com o que foi combinado”, explicou a advogada Bianca Fernandes.