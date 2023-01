“Peripécias Menopáusicas” aborda questões da menopausa de forma lúdica

Divulgação O Projeto Peripécias Menopáusicas criado em 2020, pela artista Julieta Zarza

No Brasil, cerca de 29 milhões de pessoas estão na menopausa/ climatério. De olho nesse público nasceu o Projeto Peripécias Menopáusicas, criado em 2020, pela artista Julieta Zarza, que tem como objetivo trazer informações sobre o climatério e menopausa de forma lúdica, criativa e descomplicada. Julieta foi diagnosticada com menopausa precoce aos 37 anos.

Uma das propostas é a websérie “Peripécias Menopáusicas”, composta por 15 episódios, disponível no perfil do Instagram do projeto (@peripeciasmenopausicas). Nesses conteúdos, Julieta encarna uma versão caricaturesca dela mesma, através de esquetes cômicas e dinâmicas refletindo o dia a dia de sua condição.

“Eu achava que um ciclo da minha maternidade estava se encerrando: gravidez de risco, parto, pós-parto, amamentação a livre demanda e, finalmente, o desmame. Estava ansiosa para voltar a minha vida. Trabalhar, ter tempo, espaço e corpo para mim. Foi aí que esta palavra, totalmente inesperada, chegou na minha vida: menopausa. Foi como descobrir que minha data de validade estava vencida”.

Em sua pesquisa sobre o assunto, descobriu que não era a única a não ter informações sobre o tema. “Essa desinformação atinge milhares de pessoas nesta condição. Não temos educação sobre a menopausa. Nada sabemos sobre os sintomas e os riscos à saúde que o climatério representa. Sofrendo com os muitos sintomas, me senti só, com medo e desinformada”, acrescenta Julieta.

O elenco da websérie conta com participações especiais de Samara Felippo, Elidio Sanna, Regina Volpato, Ana Luiza Bellacosta, Gustavo Miranda Angel, Elisa Carneiro e Larissa Mauro.

Além do elenco de artistas, a série conta com a participação de diversos profissionais da saúde, especialistas em menopausa: Aida Kellen, Beatriz Tupinambá, Bruna Oneda, Daniela Cyrulin, Fátima I. Oladejo, Joele Lerípio, Luciana França, Mariana Prado, Mônica Lopes, Patricia Gracitelli, Ruth Clapauch e Simone Medeiros.

Documentário

Um segundo braço do projeto é o documentário “Menopausas”. O filme apresenta, a partir de uma ótica original e inclusiva, histórias coletadas por Julieta: “o principal objetivo do documentário é quebrar tabus e sair da visão encapsulada e hegemônica que paira sobre o assunto, tirando das sombras um tema negligenciado e silenciado”.

O documentário apresenta depoimentos pessoais sob diferentes perspectivas de gênero, orientação sexual, idade e classe social abordando-os de uma maneira plural e diversa.

Além desses relatos, há o olhar de profissionais ligadas à área da saúde, como o da psicóloga e mulher trans, Fe Maidel, uma das criadoras da Associação Brasileira pela Saúde Integral de Travestis, Transexuais e Intersexo.

“Falar de menopausa ainda é um enorme tabu. Os sintomas são inúmeros e variam de pessoa para pessoa que os vive de maneira única e incomparável. A pluralidade está nos entendimentos, sentimentos e relacionamentos. Desse modo, criar espaços de difusão e diálogos para que sejam compartilhados os meios pelos quais as pessoas se relacionam com seus corpos, com o mundo e consigo mesmas é essencial”, afirma Fe.

Compondo ainda uma das frentes do projeto, o perfil no Instagram (mais de 15 mil seguidores) e o canal do Youtube trazem inúmeras lives com especialistas e outros conteúdos sobre a temática sempre buscando informar e ampliar a discussão com leveza e bom humor.

