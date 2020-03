Período de carnaval teve 2.462 detidos e 1,4 tonelada de drogas apreendidas

arrow-options Polícia Militar/Reprodução Polícia detém mais de 2,4 pessoas no carnaval de São Paulo

Durante o carnaval deste ano, incluindo os períodos de pré e pós feriado, 2.462 pessoas foram detidas e aproximadamente 1,4 tonelada de drogas foram apreendidas. As operações contaram com mais de 22 mil policiais militares atuando em todo o Estado de São Paulo.

Ao todo, 319 mil pessoas foram abordadas durante os períodos festivos. Dos mais de 2,4 mil detidos, 1.717 são adultos, 136 adolescentes e 609 foragidos da justiça foram capturados.

Das mais de 1,4 tonelada de drogas apreendidas, estão crack, cocaína, maconha, além de 700 comprimidos de ecstasy e 5,7 litros de lança-perfume. No mesmo espaço de tempo, 167 armas ilegais foram retiradas de circulação pelas polícias militar e civil de São Paulo.

As operações também apreenderam 214 telefones celulares; destes, 69 foram recuperados pelas vítimas de roubo/furto . Além disso, 574 aparelhos foram recolhidos e nove pessoas foram presas durante a operação ‘Conexão Dakar’ , ação que investigava o destino dos celulares roubados durante o carnaval; de acordo com a apuração dos setores de inteligência, grande parte dos aparelhos seria levada para o continente africano (O nome Dakar faz alusão à cidade situada no Senegal, que seria o destino de grande parte dos aparelhos).

Quanto ao trânsito, mais de 212 mil veículos foram inspecionados e seus condutores conduzidos ao teste de etilômetro. No total, 8.601 foram autuados por dirigir sob efeito de álcool ou drogas ou por se recusarem a realizar o teste. Houve, ainda, a recuperação de 517 veículos roubados.

As equipes do Corpo de Bombeiros realizaram 7.127 resgates e 1.716 salvamentos . Em todo o Estado, 1.143 ocorrências de incêndio foram atendidas.