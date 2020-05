Péricles é internado em São Paulo com infecção urinária

Mc Davi e Vitória Agripino completaram um ano de casados e, como de costume, fizeram uma homenagem à data tão especial. O funkeiro postou uma foto dos dois juntos acompanhada de um textão nesta segunda-feira (18). Acontece que a declaração saiu meio às avessas e deixou muitos internautas sem entender nada.

Na publicação, Mc Davi disse que o papel do casamento [que dura um ano e, portanto, comemora as Bodas de Papel] “quase se rasgou” e “ficou por um fio” diversas vezes nos últimos 12 meses. “Eu não sou fácil, sou egocêntrico, só penso em mim, não te amo, não faço nada para melhorar o casamento, só quero saber de jogar CS, não faço carinho, não ajudo em nada e sou preguiçoso – isso são suas falas todos os dias para mim”, escreveu o cantor.

E não para por aí. Ele ainda continuou, dizendo: “As minhas são: menina chata do cara**o, por que eu me casei, te odeio, deixa eu em paz, vai se ferrar & etc. 1 ano só de casado já rola tudo isso, imagina com 10 anos de casados?”.

O funkeiro encerra desejando que os dois continuem juntos por muitas décadas, até verem os netos completarem um ano de casado também. “Tudo isso vai virar meras lembranças de como éramos cabeças duras. Parece que não, mas eu te amo.”

O discurso esquisito acabou rendendo muitos memes e Mc Davi apagou a publicação. “Se eu posto uma legenda brincando com minha esposa sou ruim e se eu posto uma boa ação social sou ruim, eu só devo estar perdido na rede social”, desabafou.