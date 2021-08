Péricles celebra o batismo de Maria Helena: “Queremos mantê-la no caminho da fé”

Talita Ciardi/Divulgação Péricles, Maria Helena e Lidiane Faria





No último domingo (8), Dia dos Pais, Péricles e Lidiane Faria reuniram alguns familiares para batizar Maria Helena, de apenas um ano e seis meses. A cerimônia aconteceu na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Santo André, no ABC paulista. O diretor musical Izaias Marcelo e a mulher foram escolhidos como os padrinhos “principais”, e Breno Faria, sobrinho do sambista, e a esposa, os de consagração.





Talita Ciardi/Divulgação Péricles, Lidiane Faria e os padrinhos de Maria Helena





“Que momento lindo ter batizado a Maria neste dia tão simbólico. Foi emocionante, porque me lembrei do meu pai, que não está mais aqui, então foi uma forma de tê-lo mais perto através dela”, manifestou-se a empresária. Já o ex-vocalista do grupo de pagode Exaltasamba declarou: “Agora, nossa pequena está iniciando sua vida cristã, e isso nos alegra muito, porque somos gratos a Deus e queremos mantê-la nesse caminho de fé”.