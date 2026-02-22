Perfume íntimo faz mal? Ginecologista esclarece os riscos do uso

Entenda por que o uso de perfume na região genital pode comprometer a saúde e o equilíbrio da flora vaginal

Nos últimos tempos, o mercado de cosméticos lançou diversos produtos focados no aroma da região genital. Promessas de frescor e cheiro de flores atraem muitas mulheres curiosas. No entanto, o que parece ser um cuidado de beleza pode se tornar um problema médico.

A região íntima possui um equilíbrio químico muito delicado e sensível. De acordo com a ginecologista Débora Maranhão, o uso desses produtos exige muita cautela. Entenda por que fragrâncias artificiais podem causar desconfortos e até doenças.

O pH e a flora vaginal em risco

A vagina possui um ecossistema natural composto por bactérias “do bem” chamadas lactobacilos. Essas bactérias mantêm o pH levemente ácido para proteger o corpo contra infecções.

O uso de perfumes e sprays altera essa barreira natural de proteção biológica. Quando o pH é modificado, fungos e bactérias nocivas encontram o ambiente ideal para crescer.

Débora explica que o perfume pode alterar a flora vaginal, facilitando o surgimento de corrimentos e candidíase. Ou seja, o corpo perde sua capacidade natural de se defender de agentes externos.

Alergias e irritações na pele sensível

A pele da vulva é muito mais fina e permeável do que a do restante do corpo. Substâncias químicas, álcool e corantes presentes nos perfumes causam irritações severas facilmente.

Muitas mulheres apresentam coceira, vermelhidão e até pequenas fissuras após o uso desses produtos. Em casos graves, o uso contínuo pode provocar reações alérgicas crônicas.

O contato dessas substâncias com a mucosa aumenta as chances de inflamações dolorosas. O que deveria trazer conforto acaba resultando em queimação e sensibilidade extrema.

O cheiro natural não é um problema

É importante desmistificar a ideia de que a região íntima não deve ter cheiro. O odor natural é saudável e faz parte do funcionamento normal do organismo feminino.

Tentar mascarar esse cheiro com perfumes pode esconder sinais importantes de que algo está errado. Odores muito fortes ou desagradáveis costumam indicar infecções que precisam de tratamento médico.

A especialista alerta que o perfume apenas mascara o problema enquanto a infecção continua avançando silenciosamente. O diagnóstico correto é sempre o melhor caminho para o bem-estar.

Como manter a higiene correta e segura?

Para manter a saúde íntima, o menos é quase sempre mais na rotina de cuidados. Água e sabonetes neutros ou específicos são suficientes para a higienização externa diária.

Evite duchas internas: Elas removem a proteção natural e são prejudiciais ao organismo.

Prefira calcinhas de algodão: Elas permitem que a pele respire e evitam o excesso de umidade.

Não use sprays com perfume: Esses itens devem ser evitados rotineiramente.

Se você notar qualquer alteração no odor ou aparência, consulte sempre sua ginecologista de confiança.

