Perfume em edição limitada de O Boticário está na lista de mais buscados para o Natal

O Natal passou com tudo e os consumidores estavam em busca daquele presente memorável e significativo. Entre as várias opções do mercado, o perfume Dreams do Boticário foi se destacou como um dos itens mais procurados.

Com o lançamento dessa edição limitada, a marca promoveu um produto exclusivo, e mexeu com o coração dos clientes, usando o poder da nostalgia. Os dados do Google Trends apontam que a estratégia da marca deu certo e o dreams ficou na lista das fragrâncias mais procuradas de O Boticário em 2023.

Dreams Boticolection

Uma das maiores provas de que este perfume ganhou espaço como presente Natal é o fato de ele não estar mais disponível no site do Boticário. Ou seja, atualmente ele pode ser encontrado apenas com revendedores e algumas lojas físicas.

Notas olfativas:

Topo : Bergamota, maçã e folhas verdes;

: Bergamota, maçã e folhas verdes; Coração : Lírio do vale, rosa e violeta;

: Lírio do vale, rosa e violeta; Fundo : Baunilha, sândalo, musk e notas especiadas.

Motivos que fizeram esse perfume ser tão cobiçado

Pensando em alguns detalhes, podemos ter uma noção dos motivos que fizeram esse perfume disparar nas pesquisas e compras. A demanda pelo perfume Dreams Boticollection está conectada com fatores que incluem a sua natureza de edição limitada e o apelo emocional que exerce nos consumidores.

A exclusividade agrega um valor único ao produto, criando um sentimento de urgência para aqueles que desejam comprá-lo. Além disso, a capacidade da fragrância em evocar memórias queridas e momentos especiais do passado se apresenta como um atrativo poderoso, influenciando positivamente as decisões de compra.

Desenvolvido para quem?

Claro que os perfumes podem ser usados por qualquer pessoa que achar o aroma agradável, mas de forma geral, as marcas desenvolvem os produtos pensando em um tipo de público. A marca desenvolveu esse perfume para mulheres adultas que valorizam o toque clássico e sofisticado nas suas escolhas de perfumaria.

Elas se encantam com a exclusividade de um produto e são movidas por conexões emocionais e memórias afetivas. Por fim, a apresentação visual também desempenha um papel importante para cativar colecionadores e admiradores de longa data das criações do Boticário.

