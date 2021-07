Perfil de Bolsonaro posta presidente andando em hospital: “em breve, de volta”

Reprodução/Twitter Perfil de Bolsonaro posta presidente andando em hospital

O perfil do presidente Jair Bolsonaro publicou nesta sexta-feira uma foto dele andando no hospital Vila Nova Star, em São Paulo , onde está internado desde quarta-feira para tratar uma obstrução intestinal. No texto, Bolsonaro diz que “em breve” estará “de volta a campo” e agradece o apoio que tem recebido.

“Em breve, de volta a campo, se Deus quiser! Muito fizemos, mas ainda temos muito a fazer pelo nosso Brasil! Obrigado pelo apoio e orações. Um forte abraço a todos!”, escreveu.

Bolsonaro passará nesta sexta-feira por uma avaliação clínica dos médicos para saber se poderá dar início à dieta líquida, como previsto pela equipe que o acompanha. O presidente vinha sendo hidratado à base de soro e alimentação parental, quando nutrientes são administrados diretamente na veia.

Com quadro considerado estável pelos médicos, Bolsonaro não tem a realização de mais uma cirurgia no radar. A expectativa é que se continue com o chamado “tratamento conservador”. O último boletim médico enviado à imprensa, na noite desta quinta-feira, informou que o mandatário mantém uma evolução clínica “satisfatória”, mas segue sem previsão de alta hospitalar.

Você viu?

Também nesta sexta, o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, publicou uma foto mostrando uma conversa com Bolsonaro por meio de uma chamada de vídeo no celular. Como o GLOBO mostrou, está sendo estudada a possibilidade de ser montada a estrutura de um gabinete no hospital, para que Bolsonaro possa despachar de lá.

“PR (presidente) muito bem, de volta ao trabalho e já em despacho com a Casa Civil por videoconferência”, escreveu Ramos.