Perereca invade banho da noiva de Luan Santana: “Preferia cobra”

O youtuber Felipe Neto vai participar de uma live com o ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso nesta quinta-feira às 19h. O debate organizado pela plataforma especializada em direto “Jota” terá como tema “a influência dos jovens na política”.

Divulgação/Instagram/Reprodução Felipe Neto debate com ministro do STF Luís Roberto Barroso em live





A transmissão será pelo canal do site no YouTube. A live faz parte da série de transmissões diárias que o “Jota” está realizando durante a pandemia da Covid-19.





Fenômeno na internet com 39 milhões de incritos em seu canal no YouTube, Felipe Neto também participou recentemente do programa “Roda Viva”.Um dos maiores influenciadores digitais do país, Neto tem inflamado as redes sociais com cobrança posicionamento político de artistas com projeção nacional e outros youtubers.