Pequenos grupos tentam bloquear refinarias da Petrobras, mas fracassam

Atos golpistas nas refinarias fracassam e unidades seguem funcionando normalmente

Apesar das ameaças de atos golpistas de bolsonaristas contra as refinarias da Petrobras, até o momento as unidades seguem com funcionamento normal, com a presença de forças de segurança e representantes dos sindicatos dos petroleiros ligados à Federação Única dos Petroleiros (FUP).

As tentativas criminosas foram reprimidas com a atuação conjunta da FUP, sindipetros e poder público. Os ataques, convocados por apoiadores de Bolsonaro em suas redes sociais, pretendiam impedir o fornecimento de combustíveis à população.

Em nota, o Ministério de Minas e Energia (MME) garantiu a normalidade no abastecimento de combustíveis após os atos golpistas do domingo.

“O MME, em articulação com as entidades vinculadas, tem garantido a normalidade do abastecimento nacional de combustíveis e o funcionamento adequado de refinarias, terminais e bases de distribuição”, diz a nota assinada pelo ministro Alexandre Silveira.

O indicado para presidir a estatal, Jean Paul Prates, divulgou as convocações nas redes sociais:

P1/ Devido à grande quantidade de postagens que circulam hoje convocando e mobilizando movimentos na madrugada junto às REFINARIAS da Petrobras, entrei em contato com o atual presidente interino em exercicio, diretor de Desenvolvimento da Produção, João Henrique Rittershaussen. pic.twitter.com/sdcjouveYq — Jean Paul Prates (@senadorjean) January 8, 2023

O coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar, acompanha as movimentações nas unidades. Os sindipetros em todo o país seguem com o monitoramento das unidades da Petrobrás.

“A tentativa frustrada dos terroristas de invadir as instalações da Petrobrás demonstra a importância estratégica da nossa empresa. Aumenta a nossa responsabilidade de reconstrução da companhia, extirpando aqueles que atacam a democracia, as instituições e a Petrobrás. Nenhuma refinaria foi bloqueada, graças à atuação da FUP e seus sindicatos junto aos poderes públicos”, disse o dirigente.

Até a manhã desta segunda-feira (9), foram mapeados pequenos grupos de bolsonaristas nas proximidades de acesso às refinarias e distribuidoras em São Paulo, Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, mas sem bloqueios ou impactos para a operação das unidades.

“A situação na Repar (Refinaria Presidente Getúlio Vargas, no Paraná) na manhã desta segunda-feira é de normalidade, porém aconteceu tentativa de bloqueio de distribuidora privada localizada próxima à refinaria por parte dos terroristas durante a madrugada. O movimento foi reprimido pelo aparato policial de segurança”, relata o presidente do sindipetro do Paraná e Santa Catarina, Alexandro Guilherme Jorge.

Veja a situação pelo país:

Na Refinaria Henrique Lage (Revap), em São Paulo, aproximadamente 30 manifestantes continuavam no local nesta manhã, abordando caminhões para evitar acesso à unidade. Mas a Polícia Militar local segue atuando, garantindo o fluxo e a segurança dos caminhoneiros. Não houve bloqueios.

Na Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Minas Gerais, 5 manifestantes continuam no canteiro central da via de acesso à unidade. As polícias municipal e federal e o Corpo de Bombeiros estão presentes. Não houve bloqueios.

Na Refinaria Duque de Caxias (Reduc), no Rio de Janeiro, houve movimentação de alguns poucos manifestantes durante a madrugada, que foram rapidamente dispersos. Nesta manhã, não há presença de bolsonaristas. A Polícia Militar e o Batalhão de Choque estão presentes.

Na Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), no Rio Grande do Sul, há aproximadamente 10 manifestantes, que permanecem acampados na rótula em frente à unidade. A Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e o Batalhão de Choque estão presentes. Não há bloqueio.

Fonte: IG ECONOMIA