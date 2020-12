Reprodução: Alto Astral Pequenas reformas: dicas para transformar a sua casa neste fim de ano

Com a aproximação das festas de fim de ano, é comum que as pessoas promovam pequenas reformas em casa para começar o novo ciclo com ares renovados. Mas, embora pareça complexo, esse processo não precisa ser necessariamente trabalhoso. Com algumas soluções simples, é possível obter resultados satisfatórios e decorações incríveis.

De acordo com Altino Cristofoletti Junior, CEO da Casa do Construtor, o principal ponto para facilitar tudo é organizar o trabalho de forma racional, buscando utilizar ferramentas adequadas para cada tarefa: “Pequenas reformas podem fazer uma grande diferença no design dos ambientes, sem a necessidade de grandes investimentos”. Confira as dicas do especialista!

4 dicas práticas para realizar pequenas reformas em casa

Foto: Shutterstock

Defina suas prioridades

O primeiro passo para conquistar o resultado que se deseja é definir todos os reparos que serão realizados. Para facilitar o processo e não acabar transformando a pequena reforma em uma grande obra, é fundamental identificar quais são os aspectos que mais importam no momento. Nesse sentido, dê preferência àquilo que é urgente, mas não se esqueça de considerar os aspectos que envolvem o processo da reforma.

Você pode, por exemplo, renovar a pintura das paredes , trocar o revestimento do banheiro ou até mesmo sofisticar o forro de gesso. Entretanto, é preciso avaliar se há vazamentos, infiltrações, falhas na rede elétrica e demais fatores que podem interferir no andamento da obra.

Elabore um pequeno projeto

Os prazos para reformas de final de ano geralmente são apertados; e atrasos podem gerar grandes frustrações. Para evitar esse problema, é muito importante contar com um projeto bem elaborado de todas as etapas da obra. Nesse caso, o ideal é contratar um arquiteto ou engenheiro civil para gerenciar todas as fases, evitando as indecisões que impactam no andamento.

Entretanto, caso este custo esteja fora da sua realidade financeira , é possível contar com o auxílio de um empreiteiro com experiência nesse tipo de serviço e que possua boas referências. Assim, basta criar um pequeno esboço das mudanças que pretende realizar em casa e garantir que as transformações correspondam de fato às suas expectativas.

Determine um orçamento

Com o auxílio do profissional responsável pela obra, procure listar os materiais que serão necessários e faça orçamentos em diferentes lojas antes de fechar negócio. Para aproveitar os melhores preços e condições de pagamento, priorize as compras antecipadas e sempre pague à vista. Isso garantirá maiores descontos junto aos fornecedores e evitará paralisações na reforma por motivos financeiros.

Crie uma planilha de controle

O planejamento e a organização financeiros são o principal ponto para uma reforma bem-sucedida. Nesse sentido, as planilhas são ferramentas essenciais, pois permitem o acompanhamento de cada etapa da obra, além de fornecerem informações para o controle de custos. No geral, esse documento engloba informações de todas as despesas, principalmente aquelas com material de construção e mão de obra. Fica a dica!

Colaboração: Altino Cristofoletti Junior, CEO da Casa do Construtor | Edição: Milena Garcia e Renata Rocha