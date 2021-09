Peppa Pig zoa Kanye West por álbum ter pontuado menos na crítica musical

Divulgação Peppa Pig tem nota maior na crítica do que Kanye West

O 10º álbum de estúdio da carreira de Kanye West não foi bem recebido pela crítica especializada. No Pitchfork, principal portal que rankeia álbuns, DONDA está com 6.0. A internet comparou com outras notas, como o My Beautiful Dark Fantasy, do rapper, que recebeu um 10 do mesmo portal. A comparação chegou até Peppa Pig, que tem um álbum com 6.5 no site.

Nas redes sociais, haters e outros que ouviram o álbum de Kanye brincaram com a situação, já que o rapper fez uma enorme divulgação para o disco, sessões de audição e marketing forte na história das músicas. O perfil oficial da Peppa Pig também entrou na brincadeira:

“A Peppa não precisava organizar festas de audição no estádio da Mercedes-Benz para conseguir esse 0.5 a mais”, disse na postagem. Após a publicação, internautas viralizaram o tweet.

Você viu?

Peppa didn’t need to host listening parties in Mercedes-Benz Stadium to get that .5 🎤🐽 https://t.co/h7Gt8Xwtce — Peppa Pig Official (@peppapig) September 1, 2021





O LACRE CIS DA PORCA TO SEM AR https://t.co/trMVFcvap3 — kauan 〄 (@repcause) September 1, 2021





ninguem na industria musical nunca ira superar a peppa pig é isto pic.twitter.com/hLWsA9k1yZ — kylie e ginger dream team (@Clistenes_E) September 1, 2021





amo com a pitchfork não só fez review do álbum da peppa pig como deu 6.5 já sabendo todas as montagens que viriam comparando ele com qualquer álbum que recebesse uma nota mais baixa — matheus 🏳️‍🌈 (@math_) August 31, 2021