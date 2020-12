Penteados de Natal: 7 opções para se inspirar e caprichar na produção

Reprodução: Alto Astral Penteados de Natal: 7 opes para se inspirar e caprichar na produo

O momento mais aguardado do ano está chegando. Apesar da pandemia e do isolamento social, nada te impede de se produzir e arrasar em casa mesmo. E é claro que o cabelo não fica de fora do combo, certo? Além dos looks e maquiagem natalinos, as opções de penteados de Natal também são incríveis.

De acordo com o hair stylist Claus Pita, o primeiro ponto a ser considerado é o calor : “Principalmente as mulheres que possuem fios longos sofrem nessa época, pois a transpiração é maior e o cabelo solto atrapalha e incomoda muito. Sendo assim, a ideia é optar sempre por penteados simples, práticos e elegantes”. Listamos algumas sugestões lindas para te ajudar a escolher o seu. Confira!

Inspire-se em ideias incríveis de penteados de Natal

Rabo de cavalo “bagunçadinho”

Foto: Reprodução/Pinterest

Existe penteado mais simples do que um bom e velho rabo de cavalo? Para fugir do óbvio e deixar o penteado de Natal mais descontraído, a dica é apostar em um babyliss nos fios e garantir um volume extra no topo da cabeça.

Coque elegante

Foto: Reprodução/Pinterest

Visuais de Natal têm tudo a ver com elegância e discrição, por isso, o coque pode ser o penteado ideal para arrasar nas celebrações. Essa opção também ajuda a refrescar no calor como nenhuma outra. Vale investir na versão tradicional ou ousar com a “torcidinha”.

Detalhe lateral

Foto: Reprodução/Pinterest

Praticidade e versatilidade são as palavras-chave para descrever esse penteado de Natal. Isso porque ele leva apenas alguns minutos para ficar pronto e não exige muita habilidade para copiar. Além disso, combina com todas as texturas e comprimentos de cabelo.

“Torcidinho” delicado

Foto: Reprodução/Pinterest

Quem busca uma pegada mais romântica para complementar a produção natalina, pode apostar nesse penteado, sem medo de errar. Apesar da aparência elaborada, o visual é muito simples e rápido de reproduzir. Se você tem o cabelo liso , o truque é usar um babyliss para resultados mais profissionais.

Trança frontal

Foto: Reprodução/Pinterest

Outra opção muito delicada para o penteado de Natal é a trança frontal, ou seja, feita com os fios da parte da frente do cabelo. Além de lindo, o penteado ajuda a valorizar os traços do rosto e deixa a make natalina em evidência.

Franja presa

Foto: Reprodução/Pinterest

Esse penteado é puro charme, além de ajudar a retirar os fios que estão crescendo de cima do rosto. Para fazer igual, basta separar duas mechas da franja e torcê-las para trás. Depois, se quiser, é só completar o visual com um pequeno coque no estilo samurai e arrasar muito.

Rabo de cavalo + trança

Foto: Reprodução/Pinterest

Se sozinhos esses penteados de Natal já são incríveis, imagina juntos. A melhor parte é que a combinação do rabo de cavalo com uma pequena traça lateral fica superestilosa e parece ter sido feita no salão de beleza, apesar de levar apenas alguns minutos para ficar pronta. Aproveite!

