Pentágono divulga relatórios sobre OVNIs filmados por militares americanos

Reprodução Vídeo liberado pelo Pentágono mostra objeto voador não identificado





O Pentágono, sede do departamento de segurança dos Estados Unidos , divulgou relatórios com informações sobre as filmagens de OVNIs que foram desclassificadas no mês passado. A informação é da CNN. As imagens já haviam vazado em outras oportunidades, mas só foram oficialmente liberadas ao público no dia 27 de abril.

Um dos documentos descreve um episódio registrado em 26 de março de 2014. “A aeronave desconhecida parecia ser pequena, aproximadamente do tamanho de uma mala, e da cor prateada”, diz o relato. Em outra parte, está escrito que “o piloto da Marinha tentou recuperar o contato visual com a aeronave, mas não conseguiu”.

Os relatórios foram liberados após pedido do site The Drive, com base na Lei de Liberdada da Informação. Um deles, correspondente a um incidente de 2013, fala em uma “aeronova pequena” e “branca com características distintas”.

Leia também: Vídeo: mulher é alertada e agredida por usar máscara de forma errada no metrô



Especialistas de dentro do Pentágono acreditam que os objetos não identificados possam ser drones, o que gera bastante preocupação. Isso porque não é possível rastrear quem estaria no comando, cenário que levanta suspeitas sobre Rússia e China.

De qualquer maneira, é impossível afirmar com convicção de que as imagens em questão mostram drones. Eme entrevista após a liberação dos vídeos, o presidente Donald Trump disse que ficou intrigado: “Eu me pergunto se é real”, disse o norte-americano em entrevista à Reuters.