Penitenciária realiza doações de cestas verdes para asilo no Dia Nacional do Idoso

Foram doadas cerca de 12 caixas de verduras e legumes, contendo couve, temperos verdes e alface, que são produzidos pelos internos que trabalham na horta orgânica da unidade prisional. Atualmente, o asilo atende 78 idosos em situação de vulnerabilidade e abandono.

Para a responsável pelas relações institucionais do Asilo dos Idosos de Vitória, Anette Musso, a doação é muito importante para os moradores do asilo. “Essa ação assegura uma diversidade de nutrientes de alta qualidade que contribuem para melhoria da saúde dos idosos. A iniciativa da doação, justamente no dia que comemoramos o Dia do Idoso, foi revestida por dois componentes fundamentais, carinho e solidariedade”, disse.

Além da doação para o asilo, a PSME1 também realizou, no último sábado (30), doações de cestas verdes e de cerca de 100 peças de roupas infantis, reformadas pelos internos da unidade para um abrigo infantil localizado no município de Viana. O local abriga cerca de 20 crianças em situação de violência, abuso infantil e negligência.

