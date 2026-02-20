Connect with us

Penitenciária Agrícola do Espírito Santo retoma projeto de equoterapia após recesso

Após período de recesso, a Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (Paes) retomou as atividades do projeto de Equoterapia, desenvolvido em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Viana.

As sessões acontecem durante a manhã e à tarde, de segunda a quinta-feira, e atendendo a 360 crianças assistidas pela Apae. Desde o início do projeto, há 12 anos, cerca de quatro mil pessoas com deficiência foram beneficiadas com o método, que utiliza o cavalo como instrumento de reabilitação.

Na unidade prisional, uma pista foi montada para a prática da atividade. Doze internos do regime semiaberto atuam em diversas funções, como cuidado e manejo dos animais, manutenção e limpeza. Eles auxiliam o profissional de fisioterapia que conduz as sessões de equoterapia.

A coordenadora-geral da Apae de Viana, Élida Machado, destaca a relevância do projeto, realizado em parceria com a Secretaria da Justiça (Sejus). “A Equoterapia representa um serviço de grande relevância institucional, pois amplia as possibilidades de desenvolvimento dos usuários, fortalece a autonomia e melhora a qualidade de vida das famílias”, destacou.

Internos da unidade prisional auxiliam diretamente os usuários na condução do cavalo e no apoio durante a montaria, sempre sob supervisão direta dos técnicos da Apae e sob o acompanhamento de servidores penitenciários.

“O movimento tridimensional do cavalo se assemelha ao da marcha humana, favorecendo importantes estímulos neuromotores, como melhora do equilíbrio, da postura, da coordenação motora, fortalecimento muscular e organização do tônus. Além dos ganhos físicos, a equoterapia contribui para o desenvolvimento da atenção, concentração, comunicação, autoestima e interação social”, explicou Élida Machado.

Como protagonistas do projeto, a Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (Paes) conta com cinco cavalos doados à iniciativa: Harmonia, Trovão, Canário, Prometeu e Boneca. Os animais recebem cuidados diários, atendimento veterinário e alimentação balanceada.

A diretora da unidade prisional, Leizielle Marçal, explica que o projeto vai além da oferta de trabalho para os internos que já estão na fase final do cumprimento da pena. “Para participar do projeto é preciso ter bom comportamento, mas o que observamos na prática vai muito além disso. Percebemos a transformação que a equoterapia proporciona a todos os envolvidos. O fazer o bem gera um ciclo de cuidado que beneficia a todos”, disse.

“Os animais recebem atenção e carinho diários, criando um vínculo genuíno entre eles, enquanto as crianças e suas famílias encontram um suporte essencial para sua evolução. Para os internos, essa experiência é uma oportunidade única de cultivar a empatia e a solidariedade. Ao auxiliarem no desenvolvimento do próximo, eles aprendem a valorizar a própria vida e a enxergar o impacto positivo que podem causar na sociedade”, destacou.

A Apae de Viana é responsável pelo transporte dos assistidos até à Penitenciária Agrícola e, para este ano, os atendimentos passaram a contar com veículo novo, uma van com acessibilidade, sendo possível transportar até 15 passageiros. Antes, a condução era realizada por meio de uma Kombi ano 2010, com capacidade para 8 lugares, sendo necessárias, em média, oito viagens diárias, em razão do limite seguro de passageiros.

“Com o novo veículo reduzimos o número de deslocamentos, otimizamos o tempo de percurso, com mais conforto, segurança e ampliamos a capacidade de atendimento, possibilitando que mais usuários tenham acesso à equoterapia”, ressaltou Élida Machado.

Mais Lidas da Semana