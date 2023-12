Pênis quebra? Entenda como e descubra posições sexuais mais perigosas

Após um estudo indicar que é mais fácil quebrar o pênis no Natal, surgiu uma dúvida: afinal, pênis quebra?

Um estudo recente feito na Alemanha apontou que os casos de fraturas penianas aumentam significativamente no período do Natal. Com isso, além das piadas e da preocupação de parte do público, surgiu um debate: pênis quebra?

Apesar de não ter ossos, o termo “fratura” é usado para definir a ruptura da túnica albugínea – pedaço de tecido fibroso que conecta a estrutura do testículo.

Essa ruptura geralmente acontece quando o pênis é esmagado durante o sexo, seja porque escapou durante a penetração, seja por conta do “excesso de entusiasmo” durante uma transa. Sem contar que existem posições sexuais que, por mais prazerosas que sejam, podem favorecer esse esmagamento.

Posições mais perigosas

Um estudo publicado na National Library of Medicine analisou a relação entre os casos de fraturas no pênis e as posições sexuais e apontou as três posições mais “perigosas”, elencando as que estavam sendo feitas pelos participantes da pesquisa.

Se você vai transar no período natalino e prefere se precaver, confira as posições mais perigosas: