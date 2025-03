Penhorado, cachê de Gracyanne Barbosa no BBB 25 é revelado e choca a web

Gracyanne Barbosa foi a 11ª eliminada do BBB 25 na noite da última terça-feira (18)

Gracyanne Barbosa foi a 11ª eliminada do BBB 25 na noite da última terça-feira (18). Ela recebeu 51,38% dos votos contra 43,60% de Eva e 5,02% de Daniele Hypolito no novo paredão do reality show.

Segundo o colunista Rogério Gentile, do UOL, a Justiça de São Paulo decidiu penhorar cachês e eventuais prêmios a serem pagos pela Rede Globo à musa fitness por sua participação no reality show. O motivo: uma dívida de cerca de R$ 757,5 mil, referente ao contrato de aluguel de uma casa no Planalto Paulista, em São Paulo.

‘’Oficie-se à Rede Globo para que, em caso de existência dos valores, promova o bloqueio de saque, até o limite do valor desta execução (R$ 757.526,30)”, diz a decisão.

Além de Gracyanne, o cantor Belo e a empresa Central de Shows e Eventos, que agenciava o cantor, também são alvos da ação.

Procurada pela reportagem do Entretemeio, a assessoria da influenciadora ainda não se manifestou sobre a decisão judicial.

Afinal, quanto Gracyanne Barbosa recebeu?

Segundo o jornalista Alessandro Lo-Bianco, a ex-mulher do pagodeiro ganhou cachê de R$ 200 mil para entrar no reality show. Este foi o maior valor pago aos Camarotes, ultrapassando até mesmo Vitória Strada, que foi atriz exclusiva da emissora por 6 anos.

As cifras da ex-mulher de Belo podem ser ainda maiores. É porque, segundo o jornalista André Romano, do Observatório da TV, os brothers ganham um salário mínimo por cada campanha publicitária que participarem.

Além disso, eles faturam R$ 500 por cada semana que permanecerem no reality show. Ou seja, Gracyanne ainda teria embolsado R$ 5.500 por ficar 11 semanas na casa mais vigiada do Brasil.