Pelo Brasileirão, Galo reencontra Juventude após 13 anos

Em busca de mais três pontos no Campeonato Brasileiro, o elenco atleticano deu sequência aos treinamentos para encarar seu próximo desafio.

No domingo (08), o Galo enfrenta o Juventude, às 16h, em Caxias do Sul, em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão.

O último confronto entre os clubes pela competição aconteceu em 2007 e terminou com goleada alvinegra por 4 a 1.

Um dos destaques da equipe nas últimas partidas, o lateral Mariano falou sobre a boa sequência na competição nacional e sua manutenção do time titular.

“Estou feliz por desempenhar bem meu trabalho e por saber que a torcida está satisfeita”, disse.

Assista à íntegra:



Fonte: https://agenciaesporte.com.br/proxy/atletico.php?slug=pelo-brasileirao-galo-reencontra-juventude-apos-13-anos