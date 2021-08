Pelo Brasileirão, Corinthians enfrenta Grêmio fora de casa

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Na noite deste sábado (28), o Corinthians tem mais um duelo pelo Campeonato Brasileiro 2021. Em Porto Alegre-RS, o Alvinegro enfrenta o Grêmio, às 21h, pela 18ª rodada do torneio nacional. Atualmente, o Timão ocupa a sexta colocação na tabela, com 24 pontos.

Timão pronto!

Na tarde da última sexta (27), no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians fechou a preparação para o próximo jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. No Campo 4, os atletas realizaram o aquecimento e um trabalho de passes. Em seguida, o técnico Sylvinho comandou um treinamento tático com enfrentamento e em espaço reduzido no Campo 3.

O treinador corinthiano também promoveu um outro trabalho tático para ajuste de posicionamento e movimentação da equipe em diferentes situações de jogo. Por fim, os atletas praticaram bolas paradas ofensivas e defensivas.

O técnico Sylvinho terá dois desfalques para encarar o Grêmio: o lateral-direito Fagner (dores na panturrilha direita) e o meio-campista Adson (trauma sofrido no fim da última partida, diante do Athletico).

Confira os relacionados para a partida:

Goleiros: Caíque França, Cássio e Matheus Donelli

Laterais: Fábio Santos, Lucas Piton e Matheus Alexandre

Zagueiros: Gil, João Victor e Raul Gustavo

Meio-campistas: Cantillo, Du Queiroz, Gabriel, Gabriel Pereira, Giuliano, Luan, Renato Augusto, Roni, Vitinho e Xavier

Atacantes: Gustavo Silva, Jô e Marquinhos

