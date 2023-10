Divulgação Pele acneica no verão: especialista destaca cuidados

Com as altas temperaturas, quem tem pele acneica pode ser mais prejudicado com a chegada do Verão. É que o calor excessivo há um maior estímulo da produção e liberação de gordura pelas glândulas sebáceas, aumentando a oleosidade da pele e o aparecimento de acne. A dermatologista Marcella Alves, da clínica Les Peaux, tira as principais dúvidas sobre os cuidados que se deve ter na estação com a pele com acne.

1 – Durante o verão, quem possui pele oleosa precisa adotar quais tipos de cuidados especiais em termos de skincare?

Quem tem pele oleosa deve optar por dermocosméticos livres de óleos e com texturas leves, como os séruns. Um grande aliado da estação é a água termal, que é rapidamente absorvida, fácil de aplicar e pode ser usada para hidratação da pele. Tônicos que controlem a oleosidade também são importantes… e não esquecer sempre do protetor solar.

2 – É necessário mudar algum tipo de produto que tem o hábito de usar nas outras estações?

Sim, adaptações são necessárias. Cada estação requer e demanda cuidados diferenciados. Com a chegada do verão, a primeira mudança deve ser intensificar a proteção solar, revendo o FPS usado, e optando por protetores solares com ampla abrangência do espectro da proteção solar. A segunda providência é investir em cremes com antioxidantes que irão potencializar a defesa da pele.

Suspender o uso de ácidos, principalmente o retinóico, e ainda produtos que contenham hidroquinona (potente clareador).

Outro ponto importante de ressaltar é a importância de higienizar, mas sem fragilizar a pele. O calor de Verão estimula a oleosidade, mas não é por isso que devemos limpar a pele mais de duas vezes ao dia. O excesso de limpeza pode causar um desequilíbrio do microbioma e fragilizar a pele, provocando, inclusive, irritação e vermelhidão.

3 – Em relação a esses cuidados, como podemos dividi-los, em termos pré-sol e pós-sol?

O pré-sol é o famoso filtro solar, com a proteção adequada, e reaplicação constante ao longo do dia, principalmente quando exposto diretamente ao Sol. Para o pós-sol, importante hidratar a pele, evitar esfoliações, banhos quentes e beber bastante água.

4 – Em relação à maquiagem é preciso algum cuidado especial?

Sugiro às pacientes, geralmente, produtos mais leves e preferencialmente nas versões cremosas. Evite ao máximo os pós, visto que, com o calor excessivo, acabam por ‘craquelar’ e evidenciar mais as rugas e marcas de expressão.

Fonte: Mulher