Peladona invade ônibus e ameaça passageiros com gargalo de garrafa; vídeo

Circula nas redes sociais um vídeo que mostra uma mulher “peladona” dentro de um ônibus na cidade de Belém, no Pará. Um rapaz que grava a cena aponta que ela estava com sinais de embriaguez e teria o ameaçado.

Segundo informações de testemunhas, ela teria entrado no transporte coletivo ainda vestida, com um gargalo de uma garrafa de cerveja na mão. Instantes depois a mulher começou a ameaçar um dos passageiros, o mesmo que grava os vídeos, com o gargalo. Na sequência ela tirou a roupa e ficou completamente “peladona” dentro do “busão”.

Nas imagens é possível ver a mulher já sem roupa, sentada no banco de trás do veículo, enquanto outros passageiros descem do veículo e um policial tenta convencê-la a sair do ônibus.

Depois de muita insistência a “peladona” acatou a ordem policial e desceu. Ela seguiu para uma delegacia e deve ser julgada por Ato Obsceno.

ATO OBSCENO

Segundo o Código Penal Brasileiro: “Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público: Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa”.

Vídeo: