‘Peladona de Congonhas’ revela motivo de não participar do Carnaval

Musa do ‘Bloco da Favorita’, Paolla Oliveira caprichou em seu look para marcar presença no Carnaval de rua, em São Paulo, neste sábado (15). A atriz investiu em um megahair enorme, que junto ao body/vestido vazado com bocas coloridas, deu toda alegria ao figurino da artista.

Divulgação Paolla Oliveira não economizou na produção para o “Bloco da Favorita”

O ‘ Bloco da Favorita ‘, que já é tradicional no Rio de Janeiro, chegou a São Paulo no carnaval 2018 e, neste sábado, agita as ruas da capital até as 16h. Além de Paolla, Monique Alfradique, Rafa Brites, a dupla Bia e Branca Feres, Gaby Lopes e Paloma Bernardi participam da folia.