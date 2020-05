Pelada trágica: homem é morto a tiros ao ir para o banco de reservas

Testemunhas relataram que o atirador chegou na garupa de uma moto, desceu, atirou e fugiu. O caso aconteceu nesta quinta-feira

Cristhian da Silva Cratiú, de 28 anos, foi morto com diversos tiros, nesta quinta-feira (28/05), enquanto jogava futebol. O caso aconteceu em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande (MS). As informações são do G1.

O delegado Diego Dantas afirmou que o homem foi baleado no momento em que era substituído na partida e seguia para o banco de reservas.

“O autor dos disparos saiu de um matagal que ficava logo atrás do banco de reservas e efetuou vários disparos contra a vítima, que morreu no local”, contou o delegado.

As pessoas que estavam no local relataram que o atirador chegou na garupa de uma moto, desceu, atirou e fugiu.