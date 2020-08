Pela primeira vez, Silvio Santos não participará do Teleton

Desde 1998, o SBT disponibiliza dois dias de sua programação para o Teleton, campanha que arrecada fundos para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). A emissora ainda tem planos de realizar o show este ano, seguindo todas as medidas necessárias de distanciamento. Porém, a mudança no formato não será a única novidade. Pela primeira vez, Silvio Santos não irá participar do programa.

Reprodução/SBT Silvio Santos

De acordo com o colunista Flávio Ricco, a ausência de Silvio Santos no Teleton já é uma certeza. O empresário não irá apresentar ou participar do programa. Na realidade, desde o começo da crise de saúde mundial que o patriarca da família Abravanel está em isolamento e não pretende voltar ao trabalho presencial até que a vacina para Covid-19 esteja disponível.

Por mais que Silvio Santos esteja em casa, ele não parou de trabalhar. O dono e proprietário do SBT se comunica com seus funcionários por telefone e manda e desmanda em tudo que achar necessário, como mudar a grade de programação de uma hora para outra.