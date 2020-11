Pela primeira vez, MasterChef terá apenas participantes negros

Divulgação/Band Masterchef

De acordo com a coluna de Fefito, no UOL, a próxima edição do MasterChef, da Band, que começa na próxima segunda-feira, 1º de dezembro, terá, pela primeira vez, somente participantes negros.

De acordo com o colunista, esse é um passo importante na escalação do elenco do programa e faz parte de um movimento que vem sendo aberto há um certo tempo, com a inclusão de mais diversidade , com participantes mais velhos e LGBTQIA+.

A Band não ressaltou o fato na divulgação dos participantesde. Para o colunista, a emissora levou tudo na normalidade. De acordo com o UOL “refletir diversidade e fugir dos antigos padrões” é uma diretriz dos produtores de casting do programa.