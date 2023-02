‘Pela legislação, eu sou italiano’, diz Bolsonaro

Marcelo Camargo/Agência Brasil – 03/08/2022 Bolsonaro quer mais apoio do PL

Esta semana, em evento nos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou que, por ter avós nascidos na Itália, é italiano e não teria muitos problemas burocráticos para solicitar a cidadania ao país.

“Pela legislação, eu sou italiano. Tenho avós nascidos na Itália, e a legislação de vocês diz que eu sou italiano. Pouquíssima burocracia e eu teria cidadania plena”, disse, ao ser questionado por uma repórter do jornal Corriere della Sera se havia solicitado cidadania italiana.

Poucos dias após o segundo turno das eleições no fim de outubro, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filhos do ex-presidente, afirmaram ter encaminhado à embaixada italiana em Brasília a abertura do processo para obtenção da cidadania.

Entretanto, no início de janeiro, o chanceler da Itália, Antonio Tajani, disse que o ex-presidente não fez a solicitação ao país.

Na época, eles negaram a intenção de deixar o Brasil. O pai deixou o país no dia 30 de dezembro, um dia antes de encerrar o mandato. Bolsonaro se recusou a cumprir a tradição democrática e não passou a faixa presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e viajou para os Estados Unidos.

Bolsonaro chegou aos país norte-americano com o visto diplomático, que tem validade de 30 dias. Recentemente, os ex-presidente solicitou visto de turista para permanecer mais tempo nos EUA.

O escritório de advocacia contratado por Bolsonaro solicitou um visto B2 para o ex-presidente. O documento permite a permanência por até seis meses no país, mas não autoriza a realização de atividades remuneradas, o que atrapalharia o plano de financiar a estadia com palestras para empresários.

Estima-se que o novo visto seja aprovado em até dois meses.

A ida de Bolsonaro para a Itália preocupa alguns diplomatas europeus. Eles acreditam que a cidadania italiana seja uma estratégia para evitar a Justiça no Brasil por possíveis crimes cometidos. Nesse sentido, políticos da Europa têm pressionado a Itália para que não receba Bolsonaro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Política