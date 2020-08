Pela 1ª vez, nenhuma região de São Paulo está em vermelho no Plano SP

Reprodução Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, em coletiva





O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), e a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, anunciaram nesta sexta-feira (21) que, pela primeira vez, nenhuma região do estado está na Fase 1- Vermelha do Plano de Reabertura.

As regiões de Franca e Registro eram as únicas no estado na Fase Vermelha. No entanto, hoje tiveram autorização para passar para a Fase 2 – Laranja. Além delas, avançaram para a Fase 3- Amarela a região de Barretos e as sub regiões Norte e Oeste da Grande São Paulo.

No entanto, foi preciso endurecer as medidas nas regiões de Marília e São João da Boa Vista. “O Plano São Paulo é um plano de gestão e convivência com a pandemia, por isso temos gatilhos para endurecimento quando for necessário. Ma sempre avançamos quando é possível”, explica Patrícia.

Mesmo assim, não houve regressão de nenhuma das 17 regiões. Segundo Patrícia, 88,3% da população de São Paulo vive em regiões que estão na Fase Amarela.

Ainda de acordo com a secretária, os números indicam um bom sinal de “epidemia em declínio” e que “Estado começa a sair do platô”.

