Peixes: conheça as características do último signo do zodíaco

Peixes é o décimo segundo – e último – signo do zodíaco. Mutável, é regido pelo planeta Netuno, co-regido pelo planeta Júpiter e rege a Casa 12 do Mapa Astral. O elemento dos piscianos é a água, as pedras são ametista, lápis-lazuli e água-marinha, os aromas são erva-doce e lótus e o número da sorte é o 2. As pessoas com Sol em Peixes são pacientes, sonhadoras, intuitivas, românticas, generosas, místicas e amáveis. São bem sensíveis e absorvem muito a energia de terceiros.

Quem são os piscianos?

Os piscianos são as pessoas nascidas no período entre 20 de fevereiro e 20 de março.

Como são os nativos de Peixes

Os nativos de Peixes são muito ligados à espiritualidade e à magia. “Enxergam além do que a maioria consegue ver nesse sentido, mas têm muita dificuldade de perceber a si mesmo”, analisa a astróloga Thaís Mariano. Isso pode levá-los à distração, como se sonhassem acordados. Possuem grande sensibilidade para compreender o que o outro tem a dizer, por isso são ótimas companhias.

Símbolo de Peixes

Segundo Thaís Mariano, o signo é simbolizado por dois peixes nadando em sentido contrário, “mas de forma que se complementam, formando um círculo: o círculo infinito da vida, onde tudo reside; representando que todo fim é um começo; a união da matéria e do espírito”, explica.

Características marcantes

São pessoas sensíveis , sonhadoras, empáticas, pacientes, calmas, intuitivas, românticas, generosas, místicas e amáveis. “Captam toda a energia do ambiente como esponjas, o que as leva a sentir muitas coisas que não são suas. Têm bastante dificuldade em colocar limites, por um desejo interno de altruísmo”, conta Thaís Mariano. Além disso, podem se tornar acomodadas quando estão envolvidas.

Aspectos que precisam desenvolver

Como todo signo , os nativos de Peixes também têm características que precisam desenvolver. “Fantasiam, criam histórias e acreditam nelas pela dificuldade de lidar com as questões duras e difíceis da vida. São escapistas, a lógica deles é difícil de ser compreendida; é como se vivessem em outra realidade”, explica a astróloga Thaís Mariano.

Profissões que favorecem Peixes

Devido à grande capacidade de empatia, podem ter sucesso em profissões como psicanálise, psicologia e serviço social. “Também na área das artes como música, dança, pintura, desenho, fotografia e nas práticas espiritualistas como ioga, meditação, reiki, terapia floral e homeopatia. É, inclusive, um caminho para ajudar a equilibrar todo o excesso de sensibilidade”, completa Thaís Mariano.

Desafios dos piscianos

Segundo Thaís Mariano, o maior desafio do pisciano é se conectar com a realidade. Também precisa tomar cuidado com vícios de todos os tipos e aprender a ter clareza para não se colocar em uma posição de vítima.

A mulher de Peixes

De acordo com Thaís Mariano, a mulher de Peixes costuma ser romântica e indecifrável. “Gentil e compassiva, possui o arquétipo da sereia que encanta com toda a doçura e charme, com seus dons místicos e seus silêncios cheios de significado”, explica.

Possui facilidade para se adaptar às diferentes situações. “Isso pode ser um aspecto tanto positivo quanto negativo, já que indica grande flexibilidade, adaptabilidade e fluidez, mas também um desafio no ponto de se firmar em um objetivo, deixando tudo um tanto solto e disperso. Se está em desequilíbrio, pode entrar no modo de sempre buscar agradar o outro e se moldar à vida dele(a), a fim de ser aceita, amada e acolhida”, conta a astróloga.

Sensível, a pisciana também corre o risco de querer salvar o universo e esquecer um pouco de si. “Quando encontra o equilíbrio e se dedica ao caminho de autoconhecimento, consegue encontrar em sua imensa sensibilidade toda a força e potência. É capaz de grandes e amorosos feitos a favor de si e do outro”, complementa Thaís Mariano.

O homem de Peixes

O homem de Peixes costuma ser gentil, sensível, compreensivo, romântico e delicado. “Quando consegue se conectar positivamente com sua vulnerabilidade, é capaz de perceber nela uma imensa força”, explica a astróloga.

Segundo ela, o pisciano tem uma energia sutil e que combina com os arquétipos dos príncipes de contos de fada. “O herói de grandes histórias, o mago, o bruxo que encontra na forma masculina a potência feminina da sensibilidade. Quando o pisciano não encontra meios saudáveis de se conectar com essa vulnerabilidade, ele pode se tornar um tanto escapista em suas relações, com grande dificuldade se aprofundar”, analisa Thaís Mariano.

Tende a viver em um mundo de sonhos, por isso, precisa de atividades artísticas ou espirituais que o conecte com a realidade. “Caso contrário pode descarregar essa energia de forma desafiadora, transferindo para a pessoa com quem se relaciona toda a fantasia que habita em sua mente”, alerta Thaís Mariano. Quando está em equilíbrio, é apaixonado e compreensivo.

Como são os piscianos nas relações amorosas?

Sensíveis e sonhadores, os nativos de Peixes estão entre os mais românticos do zodíaco. “São eternos apaixonados, gostam de estar em relações em que encontram toda a magia que buscam e estão sempre prontos para fazer de tudo pela pessoa amada”, explica a astróloga Thaís Mariano. No entanto, possuem dificuldades para estabelecer limites e para se perceber dentro da relação.

Podem se perder nas relações

As pessoas de Peixes costumam ser dóceis e puras, o que pode levá-las a aceitar todo tipo de imposição do parceiro. “Pode acabar se moldando ao padrão que a outra pessoa coloca na relação, sem que perceba isso com muita clareza”, aponta a astróloga.

Por ser uma pessoa altruísta, Peixes pode atrair pessoas que demandam muita energia. “Mas sendo Peixes também um signo que fala sobre encerramentos, quando o pisciano acorda do seu sonho no mundo encantado e percebe que a relação não é mais o que espera para sua vida, ele consegue encerrar o ciclo e se desprender do que havia criado. Se relacionar com um(a) pisciano(a) pode ser uma grande experiência de devotamento, magia, conexão e sensibilidade”, afirma Thaís Mariano.

Fonte: IG Mulher