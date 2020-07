Peixe mergulha em barco e perfura pescoço de adolescente; Cenas fortes

Reprodução/Twitter Bombeiros estão trabalhando no local da colisão.

Um acidente envolvendo um avião ultraleve que aconteceu neste sábado (25) cidade de Wesel, na Alemanha, resultou em três mortes. A aeronave, que teria espaço para levar duas pessoas, colidiu com um imóvel residencial.

Segundo informações de jornais locais, o ultraleve teria batido no telhado do prédio e provocado um incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas no começo da tarde de hoje.

Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade das vítimas e nem se elas estavam na aeronave ou no prédio. De acordo com a polícia, uma criança pequena – que eles acreditam viver no imóvel – estava entre as pessoas que se feriram no acidente.

As equipes que trabalharam na ocorrência encontraram um paraquedas nas proximidades do acidente. Elas acreditam que o ultraleve decolou do aeroporto de Marl, que fica próximo do local da colisão.