Peido interrompe show, e cantora não perdoa: ‘igual a esse, eu nunca senti’; vídeo

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas cobrindo o nariz com as próprias blusas e uma delas borrifando neutralizador de odores

Um show de axé precisou ser interrompido em Tibau, município do Rio Grande do Norte, por causa de um peido. Incrédula com a situação e com extensão do fedor, a cantora do grupo, Renata Falcão, disse que “igual a esse, eu nunca senti”.

Nas redes sociais, circulam registros do momento. Aparecem diversas pessoas tapando o nariz com a própria camisa e uma pessoa chega a borrifar neutralizador de odores no espaço. Por fim, a vocalista da banda Brisa del Mar suspende o show para falar sobre o incidente.

Assista ao vídeo:

Encostada nos instrumentos, Renata ainda aponta para os banheiros e diz que quem quiser pode ficar à vontade para utilizá-los. O clima era de descontração mas, até o momento, o(a) responsável pela flatulência não foi identificado. (Com informações de Terra Brasil)