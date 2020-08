‘Peguei fazendo o que amo’, postou médico antes de morrer por Covid-19

O neurocirurgião Lucas Augusto Pires, de 32 anos, morreu no último sábado, 08 de agosto, após complicações causadas pelo novo coronavírus, em Ivaiporã, no Paraná. De acordo com o Conselho Regional de Medicina do Paraná, ele deixa esposa, também médica, e dois filhos, Benjamin e Isabela. As informações são da Revista Crescer.

No dia em que foi internado na UTI, no início deste mês, o médico fez uma postagem em sua rede social agradecendo as orações dos amigos e familiares. “Peguei essa doença fazendo o que amo, cuidando dos meus pacientes com amor e dedicação. Faria tudo outra vez”, escreveu.

Depois do seu falecimento, no sábado, uma colega de turma da Universidade Federal do Paraná postou uma homenagem nas redes sociais onde escreve aos filhos do médico, lembrando que eles tinham agora 88 padrinhos – os colegas de turma da faculdade do pai.

“Ele deixa o plano terreno como um herói. Nunca se esqueçam disso: por amor à profissão, ele perdeu a própria vida cuidando de outras vidas”, escreveu a também médica Valéria Scavasine.