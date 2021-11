Pegando carona com os Jetsons: tendências para os carros

Divulgação Carros autônomos, elétricos e compartilhados devem se tornar realidade dentro de um futuro bem próximo

Na infância, assistia ao desenho dos Jetsons e pensava que era impossível que o carro do futuro voasse. Hoje percebo que estava enganado. Essa já não é uma realidade tão distante.

O presente e futuro do setor automotivo se pauta na sustentabilidade, segurança, economia, conforto e mobilidade. Com isso, penso em algumas tendências para os carros daqui para frente:

● Automação : implementar com mais frequência a inteligência contextual, sensorial e decisiva aos comandos de um veículo com o intuito de substituir a intervenção humana na condução do automóvel.

● Eletrificação : os carros elétricos estão se difundindo no país e no mundo, e isso está ligado à sustentabilidade que mencionei e da responsabilidade socioambiental.

● Inteligência artificial : ligada à automação do carro. Vai além dos processos tradicionais já conhecidos, atingindo uma uma esfera interveicular, em que os automóveis estejam conectados a uma mesma rede compartilhada de acordo com o posicionamento, comunicando-se entre si e transmitindo informações de velocidade, distância e outras.

Leia Também

● Conectividade : para unir a IA e a automação, a internet é primordial, ainda mais com o avanço da tecnologia 5G no Brasil. Isso proporciona entretenimento durante a locomoção aos passageiros.

● Economia compartilhada : está associada à mobilidade de locomoção de formas mais democráticas e acessíveis a todos, além da disseminação mais forte de carros por aplicativo.

● Carro voador : fincando os pés no chão, essa ‘novidade’ futurista se assemelha a um drone e à difusão dos táxis aéreos na busca para agilizar o deslocamento nos grandes centros.

O presente e futuro da indústria automotiva é regado a novidades e tecnologias. Os carros estão ficando cada vez mais eficientes e ofertando mais funcionalidades que proporcionam um elemento muito escasso para nós: tempo.