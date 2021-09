Pega Pega: Rúbia fica arrasada com show de preconceito e quer esquecer Pedrinho

Thais Teles Pega Pega: Traída pelas costas? Rúbia fica arrasada com show de preconceito e cogita esquecer de vez Pedrinho

Nos próximos capítulos de “Pega Pega”, Pedrinho (Marcos Caruso) vai pisar feio na bola com Rúbia (Gabriel Sanches). A drag queen irá até uma festa como acompanhante do avô de Luiza (Camila Queiroz) e logo em seguida dorme na suíte do milionário. Pedrinho acredita que eles passaram a noite juntos e reagirá muito mal.





Nelito (Rodrigo Fagundes) vai flagrar o momento e perceberá o quanto a drag ficou chateada. Após sair do Carioca Palace, Rúbia desabará com Arlete (Elizabeth Savalla). “O que me dói é saber que, mesmo um amigo como o Pedrinho, pode ser preconceituoso. Eu tenho certeza que se fosse uma mulher ali, mesmo que desconhecida, ele não ia se espantar. Sim, porque aquele lá é rodado”, diz.

