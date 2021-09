Pega Pega: Luiza pressiona Pedrinho e descobre podre do passado de Eric

Thais Teles Pega Pega: Luiza, desconfiada, pressiona Pedrinho e perde o chão ao descobrir maior podre do passado de Eric

Na novela Pega Pega, Luiza (Camila Queiroz) descobrirá que o marido alterou provas do inquérito sobre o acidente que matou Mirella (Marina Rigueira). Em choque, a gerente vai pressionar Pedrinho (Marcos Caruso) para descobrir mais sobre este podre.

Quando Luiza tem acesso a este documento praticamente por acaso, ela vai atrás do avô e pedirá: “Como o senhor soube do acidente da Mirella? O que tava fazendo, quem te avisou?”, perguntará a mocinha após escutar de Pedrinho que ele não se lembra dos detalhes.

A jovem estranhará descobrir que Sabine (Irene Ravache) estava no Brasil na época e ficou muito perturbada ao ficar sabendo da morte da mãe de Bebeth (Valentina Herzage).

Você viu?

Pedrinho ainda contará que Eric (Mateus Solano) ficou abalado no velório. “Se culpava. Dizia que tinha discutido com a Mirella, que a deixou nervosa, mas não foi só isso, tinha alguma coisa ali“, desconfiará.

O patrão de Nelito (Rodrigo Fagundes) conta que tem mais desconfianças, mas que não pode provar e, por isso, ficará quieto. “Eu preciso saber. E agora não é só por uma questão de curiosidade. É de justiça“, insistirá Luiza.

“O que você pretende fazer? Você está casada com Eric. No dia do casamento de vocês eu disse a ele, que minhas desconfianças sobre o caráter dele não acabaram”, alegará o senhor que já foi dono do Carioca Palace.

Leia mais em TV Foco.