“Pega Pega”: Luiza descobre segredo de Eric e fica revoltada

Pega Pega: Pagando mensalmente a ex? Luiza descobre segredo de Eric e fica possessa

Nos próximos capítulos de Pega Pega, a secretária de Eric (Mateus Solano) fará uma confusão e fará com que Luiza (Camila Queiroz) descubra o contato misterioso de seu amor. O empresário paga mensalmente um valor para a ex-babá de sua filha. Estranho, não?

Em primeiro lugar a história começará assim que Luiza for fazer uma visita para o então marido Eric em seu escritório. Na verdade, a moça quer pegar o contrato de uma das dubladoras do show que aconteceu no Carioca Palace. Ingrid (Isabella Lima) se confundirá já que no mesmo instante será chamada pela patrão.

Você viu?

A secretária com várias pastas recheadas de documentos pessoais de Eric se confundirá e entregará a pasta errada para Luiza. A neta de Pedrinho (Marcos Caruso) simplesmente vai embora para não atrapalhar. Minutos depois, Ingrid perceberá que fez besteira.

