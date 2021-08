Pega Pega: Júlio rouba beijo de Antônia e policial se enfurece

Thais Teles Pega Pega: Júlio, após prisão, rouba beijo de Antônia, policial se enfurece e entrega suspeita estranha sobre Arlete

O amor que Júlio (Thiago Martins) e Antônia (Vanessa Giácomo) estão aproveitando agora em Pega Pega está com os dias contados. Em breve, a investigação do roubo milionário da venda do Carioca Palace chegará a pista de que um dos garçons está envolvido no crime.

Com o rabo preso e se matando de culpa, Júlio acabará se entregando para a polícia. O rapaz brigará com Antônia em plena delegacia e o término é inevitável. Após um tempo, depois de trocas de farpas e tudo, Júlio voltará a liberdade isso sem ter entregado seus comparsas.

Certa vez, Antônia irá atrás de Júlio e ele acreditará que é para reatar o namoro. Por isso, tentará beijá-la. Mexida, a policial o afastará e logo em seguida o rejeita. Depois de outra discussão, Antônia revelará que Arlete (Elisabeth Savalla) a procurou.

“Ela veio com um papo de que uma amiga dela tinha cometido um crime no passado. Está na cara que ela está falando dela mesma“, revelará a policial. Intrigado, o comparsa de Sandra Helena (Nanda Costa) diz que não sabe nada a respeito de sua mãe.

