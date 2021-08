Thais Teles Pega Pega: Após ter segredo escancarado, Luiza é flagrada por Eric e cede a imposição

Se Luiza (Camila Queiroz) pensa que está tudo bem se esconder de Eric (Mateus Solano) dentro do próprio hotel dele, está enganada. Em Pega Pega, o empresário descobrirá o segredo da amada e colocará um ponto final nesta história.

Desde que foi expulsa do Carioca Palace, Luiza teve que se virar já que está falida e não tinha um emprego para se sustentar. A patricinha tinha aceitado a ajuda de Maria Pia (Mariana Santos), só que acabou sendo expulsa por Athaíde (Reginaldo Faria) após traição de Pedrinho (Marcos Caruso) com o amigo.

Enquanto o avô foi viver de favor na casa de seu mordomo, Luiza pediu ajuda de Douglas (Guilherme Weber) que a infiltrou no Carioca Palace. Luiza passou a viver às escondidas em um quartinho de funcionários.

Você viu?

Quem descobrirá a nova moradia e farsa dela será Malagueta (Marcelo Serrado) que entregará tudo para Eric que fica desacreditado. Esperando ver para crer, o empresário baterá na porta da ex e a pegará em flagrante.

No meio de uma briga entre Luiza e Eric, o pai de Bebeth (Valentina Herszage) perde a paciência e arranca a jovem do quarto e a leva no colo até a sua suíte presidencial. “O que você está fazendo não tem sentido“, dirá ele se justificando após a colocá-la no chão.

“Você não entende. Quando meu avô perdeu tudo naquele roubo, eu descobri que eu não tinha construído nada meu. Nem pra poder ajudar ele agora. Nem pra me sustentar. Sempre fui dependente dele”, Luiza irá desabafar.

