Pedro Scooby e Cintia Dicker param de se seguir e apagam as fotos juntos

Na manhã desta quinta-feira (20), a família de Gugu Liberato liberou um novo comunicado à imprensa. Na nota, eles dizem que Rose Miriam di Matteo faz parte de um grupo seleto de investidores de peso num dos clubes que mais cresce no futebol americano e onde o jogador Kaká passou uma temporada.

arrow-options Divulgação Rose Miriam Di Matteo e Gugu Liberato





Leia o comunicado na íntegra: “Percebemos que alguns fatos referentes ao espólio do empresário Gugu Liberato ainda não foram bem entendidos por grande parte da mídia, por essa razão, gostaríamos de esclarecer que:

A leitura do testamento se deu 8 dias após o falecimento do apresentador, no mesmo dia do sepultamento, a pedido da família. Esta era a oportunidade de todos os envolvidos estarem reunidos no Brasil, visto que Dra. Rose Miriam di Matteo e filhos residem em Orlando, USA, e um outro herdeiro no Canadá.

Cogitou-se aguardar alguns dias, mas Dra. Rose pediu que marcasse o seu retorno à América junto com os filhos no dia seguinte justificando que estavam em período de provas escolares. Até hoje este foi o único momento em que todos se reuniram pois não retornaram para a missa e apenas João veio para as festas de fim de ano.

Por ocasião da leitura do testamento, Dra. Rose estava acompanhada do seu irmão, além dos herdeiros, advogados e dois tabeliães que registraram em ata com fé pública. Reafirmamos que em nenhum momento a Dra. Rose foi induzida ou coagida. A presença dos tabeliães foi para tirar as dúvidas dos presentes e evitar alegações de terem assinado sem ler.

Sobre a situação financeira da Dra. Rose Miriam di Matteo

arrow-options Reprodução Rose Miriam Di Matteo não está se entendendo com a família de Gugu

Apesar dos comentários de estar passando por dificuldades financeiras além de uma casa de alto padrão em Alphaville que recebeu do apresentador em fevereiro de 2012, avaliada em torno de R$ 6 milhões, em uma área de 1.020m² e com 898m² de área construída, a Dra. Di Matteo é empresária muito bem-sucedida no olhar do governo americano.

Graças ao investimento de cerca de US$ 500 mil dólares feitos por Gugu Liberato em seu nome no Orlando City Soccer, ela recebeu o Green Card (documento que permite estrangeiros viverem legalmente nos Estados Unidos).

Com todas as portas abertas na América, a Dra. Rose faz parte de um grupo seleto de investidores de peso num dos clubes que mais cresce no futebol americano e onde o jogador Kaká passou uma temporada. Vale ressaltar que o Green Card é exclusivo da Dra. Rose e filhos. Gugu Liberato entrava nos Estados Unidos como turista.

E ainda é importante lembrar que ela recebe mensalmente uma pensão equivalente a 10 mil dólares para cobrir as despesas da casa. Todos têm seguro de saúde com ampla cobertura nos Estados Unidos e no Brasil, e João, Marina e Sofia recebem mesada, seguindo uma tradição do Gugu em incentivar os filhos a administrarem suas despesas”.