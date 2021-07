Pedro Scooby desmente que pintou o cabelo dos filhos para provocar Luana Piovani

Reprodução/Instagram Pedro Scooby desmente que pintou cabelo dos filhos para provocar Luana Piovani

Os filhos de Luana Piovani e Pedro Scooby estão com os cabelos ruivos, iguais o da madrasta Cintia Dicker. Rolaram boatos de que o surfista teria pintado o cabelo dos filhos para provocar a ex-mulher, mas ele negou esses rumores e disse que foram os próprios meninos que decidiram tingir os fios.

“Estava viajando quando meus filhos pintaram o cabelo e eles falaram que seria uma surpresa para a minha esposa. Eles amam ela. Eles têm um amor um pelo outro incrível. Foi uma escolha deles, isso não foi imposto. Todo mundo fica viajando”, disse Pedro Scooby.

Luana Piovani não se pronunciou sobre esse assunto e nem comentou a mudança no visual das crianças. No passado, a atriz e Scooby já quebraram o pau publicamente por conta da criação dos filhos, mas estão em paz há algum tempo e a ex-mulher do surfista já disse que gosta de Cintia Dicker e que a modelo se dá bem com os enteados.

No vídeo abaixo é possível ver um dos filhos de Scooby e Piovani com o cabelo ruivo: