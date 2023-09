Pedro Scooby desfila hoje para a Hugo Boss na Semana de Moda em Milão

Divulgação/SPFW Pedro Scooby desfilando para a Silvério no São Paulo Fashion Week, 2022

Nesta sexta-feira (22), o surfista Pedro Scooby fará a sua estreia nas passarelas da semana de moda em Milão com a grife Hugo Boss. O desfile será uma celebração da conquista humana e da beleza dos atletas profissionais, reunindo um elenco de peso com modelos, parceiros da marca e atletas de diversas modalidade esportivas.

“É uma honra para mim desfilar para a Hugo Boss. Esta é minha primeira vez na semana de moda aqui em Milão e já estrear desfilando para a Hugo Boss é uma honra! Estou muito feliz. Acredito que este é o desfile mais importante que já participei na minha vida”, comenta o surfista.

Apesar de debutar na Milan Fashion Week, esta não é a primeira vez em que Pedro Scooby participa de grandes desfiles em sua vida. Cada vez mais envolvido com o mundo da moda, em 2022, ele fez a sua estreia na São Paulo Fashion Week, desfilando para a Silvério, marca de Rafael Silvério, um dos idealizadores do coletivo VAMO (Vetor Afro-Indígena na Moda) e gestor de marcas no projeto Sankofa, uma iniciativa com o intuito de trazer a pauta racial para o mercado da moda.

“Escolhi as roupas do desfile, e depois as roupas que vou usar na festa após o desfile, enfim, estou muito amarradão”, afirma Scooby. O desfile da Hugo Boss será hoje, dia 22 de setembro, às 21h do horário local, e irá encerrar o quarto dia da Milan Fashion Week.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher