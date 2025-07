Pedro brilha e Flamengo vence clássico contra o Fluminense

Em um clássico com pouca inspiração, mas com um desfecho emocionante, o Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0 neste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória rubro-negra foi marcado por Pedro, que se tornou o centro das atenções na última semana por polêmicas internas, e garantiu os três pontos já na reta final do duelo.

Com o resultado, o Flamengo alcançou 27 pontos e subiu para a vice-liderança da competição. Já o Fluminense estacionou nos 20 pontos, caindo para a nona colocação na tabela. Na próxima rodada, o Rubro-Negro recebe o Atlético-MG no Maracanã, enquanto o Tricolor Carioca visita o São Paulo no Morumbis.

Um clássico de expectativas e ausências

O ambiente pré-jogo já sinalizava um clássico atípico. Pelo lado flamenguista, todos os olhos estavam voltados para o banco de reservas, onde Pedro figurava entre os relacionados após ser alvo de repreensões públicas do técnico Filipe Luís e ficar fora dos dois jogos anteriores. Para complicar o cenário do Flamengo, o atacante Gonzalo Plata sentiu um desconforto no aquecimento e foi cortado, abrindo espaço para a entrada do jovem Wallace Yan. Sem Bruno Henrique, suspenso, e outras peças importantes, a missão para o time de Filipe Luís era complexa.

No Fluminense, Renato Gaúcho surpreendeu a todos. Sem o artilheiro Cano (não relacionado) e o recém-despedido Arias, o treinador promoveu sete mudanças na equipe e escalou o time em um 3-5-2, com a clara intenção de fechar os espaços e explorar os contra-ataques.

Primeiro tempo amarrado e sem emoção

A estratégia tricolor funcionou à perfeição na primeira etapa. O que se viu no Maracanã foi um jogo amarrado e de baixa qualidade técnica. O Flamengo manteve a posse de bola e dominou territorialmente, mas esbarrou em uma muralha tricolor muito bem postada. A equipe de Filipe Luís rodava a bola de um lado para o outro, mas não encontrou brechas e, incrivelmente, foi para o intervalo sem dar uma única finalização na direção do gol de Fábio. O Fluminense, satisfeito com o cenário, se defendia bem e só levou algum perigo em um chute de longe de Bernal, defendido por Rossi, já no fim da primeira etapa.

A entrada de Pedro e o gol da redenção

O segundo tempo começou com o mesmo roteiro arrastado. O jogo parecia fadado ao zero a zero, até que, aos 26 minutos, o personagem central da semana entrou em campo. A entrada de Pedro mudou a atmosfera da partida. O Flamengo passou a ter uma referência na área, alguém para brigar com a defesa tricolor e oferecer novas opções ofensivas.

E o predestinado não demorou a aparecer. Aos 38 minutos, na melhor chance do jogo até então, Juninho achou um passe genial para o camisa 9. Com um drible de corpo espetacular, Pedro deixou Freytes para trás e bateu de canhota, parando em uma defesa espetacular de Fábio. Era o aviso. O gol estava maduro.

E ele veio no minuto seguinte. Aos 39, em cobrança de escanteio de Luiz Araújo, Léo Ortiz desviou na primeira trave. A bola viajou para o segundo pau, onde Pedro, como um verdadeiro centroavante, se esticou todo e, com a ponta dos pés, empurrou para o fundo da rede. Um gol de raça, de posicionamento, de quem sabe onde a bola vai cair, selando a vitória rubro-negra e o reencontro do atacante com as redes em grande estilo.

O gol solitário foi o suficiente. O Flamengo segurou o resultado, garantiu os três pontos suados e se manteve na vice-liderança, com a torcida celebrando a vitória e a estrela de seu artilheiro. Para o Fluminense, restou a frustração de um plano defensivo quase perfeito, que ruiu em um lance. Para a Nação Rubro-Negra, ficou a certeza de que, mesmo em dias difíceis, a estrela de um artilheiro predestinado pode brilhar mais forte e decidir um clássico.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 0 FLUMINENSE

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 20/07/2025

Hora: 19h30 (de Brasília)

Competição: 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Gol: Pedro aos 39′ do 2° tempo

Cartões Amarelos: Léo Pereira, Allan e Pedro (FLA) e Canobbio (FLU)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Danilo (Viña), Léo Ortiz e Léo Pereira; Jorginho, Allan (Everton Araújo) e Arrascaeta (Pedro); Luiz Araújo, Wallace Yan (Matheus Gonçalves) e Everton Cebolinha (Juninho). Técnico: Filipe Luís

FLUMINENSE: Fábio; Thiago Silva, Freytes e Ignácio (Soltedo); Guga, Bernal, Martinelli (Hércules), Lima (Nonato) e Renê; Canobbio (Serna) e Everaldo (John Kennedy). Técnico: Renato Gaúcho

Fonte: Esportes