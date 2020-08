Pedófilo que divulgava estupros na deep web é preso em SP

O prefeito do município de Itajaí, no interior catarinense, Volnei Morastoni (MDB), anunciou nesta terça-feira (4) ter inscrito a cidade na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) para oferecer uma nova opção de tratamento para a população contra a Covid-19: a administração, pelo ânus, de ozônio. A novidade seria oferecida apenas a pessoas com resultado confirmado para o novo coronavírus.

“Provavelmente, vai ser uma aplicação via retal, uma aplicação ‘tranquilíssima’, ‘rapidíssima’, de dois minutos, num cateter fininho e isso dá um resultado excelente”, afirmou o prefeito.

Morastoni, que é médico, informou que provavelmente seriam aplicadas 10 sessões da admissão de ozônio e que o tratamento seria oferecido somente “a quem desejar”.

Atualmente, a prefeitura distribui ivermectina à população. O tratamento via retal com ozônio seria um complemento das opções já oferecidas pela administração que inclui, além do vermífugo, a azitromicina e cânfora.

O anúncio, feito por Morastoni na página do Facebook da prefeitura, foi excluído.

(*Metrópoles – Fernando Caixeta)