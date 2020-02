Pedidos de Rose Miriam sobre testamento de Gugu são negados pela Justiça

Taylor Swift apareceu irreconhecível em seu novo clipe , que foi divulgado na manhã desta quinta-feira (27). A cantora se transformou em um homem para gravar as cenas que ilustram a música The Man – faixa que faz parte do álbum “Lover”, lançado em agosto do ano passado.

arrow-options Reprodução/Youtube Antes e depois de Taylor Swift





No clipe, Taylor Swift reproduz um homem com comportamentos nada agradáveis, como sentar de perna aberta no transporte público, tratar mal as pessoas que estão a sua volta e até urinar na parede. No final do vídeo, a cantora aparece caracterizada de homem conversando com ela mesma e sua voz masculina foi dublada por Dwayne Johnson , mais conhecido como The Rock .

arrow-options Reprodução/Instagram/@taylorswift Taylor Swift se caracterizou de homem para gravar The Man

“Apenas sentada aqui pensando em como estou feliz que o videoclipe de The Man saiu. Quero agradecer a tantas pessoas. Tenho que agradecer ao The Rock por dar voz ao The Man e por apoiar tanto minha música há anos (e agora minha estreia na direção!) – é tão legal que você faça parte disso!! Obrigado”, escreveu a cantora no Instagram.





Nos créditos do clipe, é possível ver o passo a passo da impressionante caracterização de Taylor Swift .