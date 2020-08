Pedida urgência contra apreensão de veículos

.

O deputado Marcelo Santos (Podemos) usou seu tempo de fala na sessão ordinária virtual desta terça-feira (25) da Assembleia Legislativa (Ales) para prestar apoio ao projeto de lei (PL 4.199/2020) encaminhado pela Presidência da República ao Congresso Nacional que tem como objetivo ampliar a navegação comercial por cabotagem na costa brasileira.

Segundo o parlamentar, que preside a Comissão de Infraestrutura da Casa, a medida vai incentivar a cabotagem, estimular a concorrência, além de reduzir custos e burocracia. “A expectativa é de dois milhões de contêineres por ano até 2022. É um modo de transporte seguro, eficiente e que tem crescido mais de 10% por ano no Brasil. (…) O Ministério da Infraestrutura pretende ampliar o volume transportado e a frota nos próximos três anos em 40%”, afirmou.

Dentre os pontos positivos da proposição, o deputado citou o estímulo para que as Empresas Brasileiras de Navegação (EBNs) tenham maior controle e segurança na operação de suas linhas; incentivo a indústria naval, em especial, no segmento de manutenção e reparos; possibilidade de empresas estrangeiras utilizarem o Fundo da Marinha Mercante para financiarem a docagem de suas embarcações em estaleiros brasileiros e o uso de contrato temporário para movimentação de cargas para quem não possui autorização para trabalhar em determinados portos.

Por fim, Marcelo salientou que o aumento do transporte por cabotagem não irá prejudicar o transporte rodoviário de caminhões, pois estes continuarão a ser utilizados para levar as cargas até os portos secos e molhados. Ele disse acreditar que a medida vai ter, inclusive, um impacto na vida social dos caminhoneiros.

“As cargas de longo curso dentro da costa serão transportadas pelos ‘caminhões do mar’, e as curtas pelos caminhões rodoviários. Teremos ainda caminhões fazendo de longo curso nas rodovias, mas vamos garantir que todos tenham o direito de transportar as mercadorias. Vai melhorar o valor agradado do frete e a vida dos cidadãos que trafegam pelas rodovias brasileiras, que são as mais perigosas do mundo”, concluiu.

PcD

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, comemorada entre os dias 21 e 28 de agosto, também foi alvo de pronunciamentos. O deputado Sergio Majeski (PSB) lembrou que o lema deste ano é “Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social” e defendeu a necessidade de maior inclusão dessas pessoas, inclusive, nas escolas.

“Mesmo com as leis, o estatuto (da pessoa com deficiência) e instituições como as Pestalozzis, Apaes, Amaes e outras que se dedicam a pessoas com deficiência a inclusão ainda é quase uma ficção. Isso se verifica nas escolas, a matrícula das pessoas com deficiência é obrigatória por lei, mas o suporte é altamente deficitário, acaba não tendo inclusão de fato alguma. Inclusão não é só acessar a escola, é preciso dar todas as condições que hoje, em grande parte, é inexistente”, ressaltou.

Luciano Machado (PV) também abordou o assunto. Ele parabenizou as redes públicas e privadas que lidam com o tema da deficiência no Estado e agradeceu pelo trabalho dos educadores especiais. “Precisamos de políticas públicas que possam diminuir as dificuldades e melhorar a acessibilidade para as pessoas com deficiência”, salientou.

Dia do Soldado e do Feirante

Alguns parlamentares se manifestaram sobre os dias do Soldado e do Feirante, ambos comemorados nesta terça. O Coronel Alexandre Quintino (PSL) falou que os soldados lutam pela segurança dos cidadãos, do Estado e pela soberania nacional. “Eles entregam suas vidas para combater o bom combate, para defender a sociedade, são o último escudo entre o bem e mal. Onde ocorre um crime, onde está a demanda, onde povo clama por segurança, ali está um soldado”, garantiu.

Janete de Sá (PMN) destacou que mesmo com a remuneração aquém da desejada os soldados da Polícia Militar (PMES) e do Corpo de Bombeiros (CBMES) mantêm um trabalho exemplar no Espírito Santo. Ela ainda exaltou o trabalho dos feirantes.

“Muitos vêm da roça cedinho, trazem produtos naturais e orgânicos. São pequenos produtores da agricultura familiar. Na feira a gente adquire fresquinho. Eles não têm a segurança de que o produto que plantam vão colher por conta do tempo, da chuva e da estiagem”, pontuou.

Doutor Hércules (MDB) parabenizou os soldados em nome do Coronel Douglas Caus, comandante-geral da PMES. Quanto ao dia do feirante relatou o desejo de voltar a frequentar as feiras livres de Vila Velha, algo que tem sido inviável em virtude da pandemia.