Pedestre tem pernas esmagadas por ônibus do Transcol em Vitória

Motorista do ônibus tentou desviar, mas não conseguiu evitar o acidente.

Um pedestre teve as pernas esmagadas ao ser atropelado por um ônibus do sistema Transcol na manhã deste sábado (4), na Enseada do Suá, em Vitória.

O acidente aconteceu por volta das 9 horas, na avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nas proximidades da Praça do Papa.

O motorista contou para a Guarda Municipal que o pedestre surgiu de repente na frente do ônibus. Ele disse que tentou desviar, mas o homem bateu a cabeça no para-brisas do coletivo, foi arremessado para frente e o ônibus acabou passando por cima dele.

“Quando cheguei lá ele ainda estava debaixo do ônibus. O que me passaram é que ele foi atravessar e o motorista do ônibus foi desviando dele até um certo ponto, até que não conseguiu mais e aí bateu nele. O para-brisa está até quebrado. Bateu, caiu e o ônibus passou por cima das pernas”, disse o inspetor Louzada.

Uma equipe do Samu prestou os primeiros no local e a vítima foi levada com vida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, no Forte São João.

