‘Pede ajuda, por favor’: mulher joga bilhete sobre muro pedindo socorro e é salva por vizinho

Uma mulher de 25 anos foi resgatada nesta quinta-feira (15), após pedir socorro ao vizinho jogando um bilhete por cima de um muro, em Goiás. Ela era mantida em cárcere privado pelo marido, de 38 anos, após anunciar querer separação.

O suspeito foi preso em flagrante. Segundo a Polícia Civil de Goiás, a mulher e a filha de dois anos eram estavam há três dias presas e sofrendo violência psicológica.

A vítima relatou que o marido ameaçava matá-la e se matar em seguida. A casa da família fica no bairro Parque Estrela Dalva XII, em Santo Antônio.

Na quinta-feira, após o suspeito se distrair, a mulher conseguiu jogar um bilhete por cima do muro, em direção à casa vizinha. “Pede ajuda, por favor. Ele tá querendo me matar. Eu preciso de ajuda para sair daqui”, disse no bilhete.

A vítima anotou o número de telefone da mãe e pediu que o vizinho denunciasse para a família, pois o marido estava com o seu celular. O vizinho entrou em contato com a mãe da vítima, moradora de Cavalcante, que informou aos policiais da situação.

A delegacia de Cavalcante entrou em contato com a de Santo Antônio do Descoberto, que deslocou uma equipe para a casa, resgatando mãe e filha e prendendo o suspeito.