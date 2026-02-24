Pedágio na BR-101 vai subir até 53% no Espírito Santo

A autorização para o aumento do pedágio foi publicada no Diário Oficial da União

A concessionária Ecovias Capixaba, antiga Eco101, vai reajustar as tarifas das sete praças de pedágio sob sua administração a partir de 0h desta sexta-feira (27). A informação é da Associação Nacional de Transportes de Cargas (ANTC).

A autorização para o aumento foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na segunda-feira (23), conforme a Decisão SUROD 134/26 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Em Pedro Canário, a tarifa para carros de passeio sobe de R$ 3,40 para R$ 5,20, aumento de 53%. Já em Mimoso do Sul, o valor passa de R$ 2 para R$ 3, alta de 50%.

O último reajuste ocorreu em 2023, quando ainda sob a gestão da Eco101 houve redução nas tarifas.

Com a nova administração, motocicletas deixam de pagar pedágio nas praças da BR-101 no Espírito Santo. A cobrança era realizada anteriormente pela Eco101. Segundo a concessionária, a mudança segue as diretrizes contratuais vigentes.

Redução ocorreu em 2023

Em 2 de setembro de 2023, as tarifas das sete praças da BR-101/ES foram reduzidas. A medida considerou o atendimento ao Acórdão nº 1.447/2018 do Tribunal de Contas da União (TCU), no contexto de haveres e deveres da concessão.

Naquele período, o contrato da então Eco101 estava em processo de relicitação. A autorização da redução foi publicada no Diário Oficial por meio da Deliberação 281/23 da ANTT.

Veja abaixo como ficam os valores:

Praça 1 – Pedro Canário

Automóvel, caminhonete e furgão (2 eixos, simples): R$ 5,20 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão (2 eixos, dupla): R$ 10,40 Automóvel e caminhonete com semirreboque (3 eixos, simples): R$ 7,80 Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus (3 eixos, dupla): R$ 15,60 Automóvel e caminhonete com reboque (4 eixos, simples): R$ 10,40 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (4 eixos, dupla): R$ 20,80 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (5 eixos, dupla): R$ 26,00 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (6 eixos, dupla): R$ 31,20 Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas: Isento

Praça 2 – São Mateus

Automóvel, caminhonete e furgão: R$ 6,80 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão: R$ 13,60 Automóvel e caminhonete com semirreboque: R$ 10,20 Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus: R$ 20,40 Automóvel e caminhonete com reboque: R$ 13,60 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque: R$ 27,20 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (5 eixos): R$ 34,00 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (6 eixos): R$ 40,80 Motocicletas: Isento

Praça 3 – Aracruz

Automóvel, caminhonete e furgão: R$ 6,40 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão: R$ 12,80 Automóvel e caminhonete com semirreboque: R$ 9,60 Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus: R$ 19,20 Automóvel e caminhonete com reboque: R$ 12,80 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque: R$ 25,60 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (5 eixos): R$ 32,00 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (6 eixos): R$ 38,40 Motocicletas: Isento

Praça 4 – Serra

Automóvel, caminhonete e furgão: R$ 6,10 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão: R$ 12,20 Automóvel e caminhonete com semirreboque: R$ 9,15 Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus: R$ 18,30 Automóvel e caminhonete com reboque: R$ 12,20 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque: R$ 24,40 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (5 eixos): R$ 30,50 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (6 eixos): R$ 36,60 Motocicletas: Isento

Praça 5 – Guarapari

Automóvel, caminhonete e furgão: R$ 6,30 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão: R$ 12,60 Automóvel e caminhonete com semirreboque: R$ 9,45 Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus: R$ 18,90 Automóvel e caminhonete com reboque: R$ 12,60 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque: R$ 25,20 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (5 eixos): R$ 31,50 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (6 eixos): R$ 37,80 Motocicletas: Isento

Praça 6 – Itapemirim

Automóvel, caminhonete e furgão: R$ 5,30 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão: R$ 10,60 Automóvel e caminhonete com semirreboque: R$ 7,95 Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus: R$ 15,90 Automóvel e caminhonete com reboque: R$ 10,60 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque: R$ 21,20 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (5 eixos): R$ 26,50 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (6 eixos): R$ 31,80 Motocicletas: Isento

Praça 7 – Mimoso do Sul

Os valores permanecem inalterados.

Automóvel, caminhonete e furgão: R$ 3,00 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão: R$ 6,00 Automóvel e caminhonete com semirreboque: R$ 4,50 Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus: R$ 9,00 Automóvel e caminhonete com reboque: R$ 6,00 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque: R$ 12,00 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (5 eixos): R$ 15,00 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (6 eixos): R$ 18,00 Motocicletas: Isento

